В Україні запрацював онлайн-магазин IKEA

Шведська меблева компанія-гігант IKEA офіційно розпочала роботу на українському ринку і запустила онлайн-магазин.

Про це повідомила пресслужба компанії в четвер, 14 травня.

"Ми раді почати роботу в Україні завдяки запуску інтернет-магазину, особливо в той час, коли кожен з нас приділяє увагу безпеці і комфортному перебуванню вдома", - зазначив керівник IKEA в Україні Флоріан Мелло.

Замовлення можна оформити на сайті ikea.ua. На ньому вже є 3600 товарів для дому, відзначають в компанії.

Покупці, крім доставки, зможуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень в Києві: в Ашан Рів Гош (Auchan Rive Gauche) і Metro Cash & Carry.

Після запуску інтернет-магазину IKEA планує якомога швидше відкрити свій магазин в київському ТРЦ Blockbuster Mall.