В Україні зареєстровані 399,7 тисячі безробітних

В Україні офіційний статус безробітного мають 399,7 тис. громадян.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті 17 листопада.

"Статус безробітного з початку карантину отримали майже пів мільйона людей. Якщо станом на 12 березня статус безробітного мали 361 тис. осіб, то сьогодні 399,7 тис", - зазначив Шмигаль.

За його словами, від початку карантину - з 12 березня, станом на 17 листопада офіційно через центри зайнятості працевлаштовано 419 тис. осіб.

Шмигаль зазначив, що в уряді здійснюють заходи зі стимулювання української економіки для того, щоб подолати наслідки пандемії.