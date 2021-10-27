В Україні затримують оплату е-лікарняних

В Україні через зростання кількості лікарняних затримують фінансування матеріального забезпечення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Фонд соціального страхування України.

"У зв'язку із зростанням кількості лікарняних листків (як паперових, так і електронних), які передаються до Фонду на оплату, а також через системне зменшення упродовж декількох років відсотку частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ (загалом майже на 5%, що у грошовому еквіваленті розрахунково дорівнює близько 16 млрд грн недоотриманих коштів), сьогодні наявні затримки у фінансуванні матеріального забезпечення", - ідеться у повідомленні.

Як зазначають, потреба у видатках перевищує доходи від частки Єдиного соціального внеску впродовж усього 2021 року та корелює із зростанням сум допомог за лікарняними листками, які видавали і під час лікування COVID-19.

Наприклад, за підсумками вересня перевищення потреби у видатках на виплати і медико-соціальні послуги над фактичними доходами від частки ЄСВ становило 2,2 млрд гривень.

Додамо, що дата фінансування допомог за лікарняними листками залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.

Із 1 жовтня 2021 року в Україні ввели е-лікарняні.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайла Радуцького, впровадження е-лікарняних дасть змогу ефективніше боротися з корупцію. За допомогою електронної системи можна перевірити, скільки та кому той чи інший лікар виписав листів непрацездатності. Медпрацівник має затвердити кожен документ власним електронним підписом.

Для роботи з е-лікарняними понад 100 тисяч медичних працівників пройшли онлайн-навчання.