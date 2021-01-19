В Україні знизили тарифи на розподіл газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Регулятор підтримав спільне рішення, напрацьоване Урядом, народними депутатами та профільним комітетом Верховної Ради. Таким чином максимальне зниження тарифу на розподіл становитиме до 30 %.Встановлення граничного тарифу на рівні 1,79 грн не означає, що він буде однаковий для всіх. НКРЕКП визначило найвищу межу тарифу, проте для десятків компаній ця сума буде нижчою", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що тарифи знижені для компаній: ПРАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", ПРАТ "Коростишівгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

18 січня Кабінет Міністрів ухвалив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

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