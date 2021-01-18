В Україні знизили ціни на газ

Уряд України прийняв рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України.

Ціна на газ для українців тепер становить 6,99 гривень за кубометр.

Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

Ціна за газ у розмірі 6,99 гривень за кубометр враховує ПДВ та плату за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.