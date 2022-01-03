В Україні зросли тарифи на воду

В Україні з 1 січня зросли тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Так, НКРЕКП 22 грудня на своєму засіданні ухвалила рішення прийняти постанову “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141".

В результаті НКРЕКП скоригувала тарифи для 45 підприємств, що здійснюють водопостачання та водовідведення.

Зокрема, у Києві в 2022 році зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в цілому до 30,384 грн за 1 куб м. У Чернівцях до 27,9 грн за кубометр для побутових споживачів. А в Івано-Франківську до 28,24 гривні за кубометр водокористування.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг здійснила коригування тарифу на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни, у тому числі і у Києві