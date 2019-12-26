В Украэрорухе подсчитали убытки из-за аннексии Крыма Россией

26 декабря 2019, 10:02
 Экономика Источник: Зеркало недели. Украина

До 2014 года более половины транзита приходилось на Симферопольский район полетной информации.

Пять лет аннексии Крыма Россией нанесли Государственному предприятию обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) около 19 миллиардов гривень убытков, сообщил в интервью "НВ Бизнес" и.о. директора Украэроруха Андрей Ярмак.

"Если в 2013 году общий объем составил 530 тысяч полетов, то в 2018 году - лишь около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в три раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 млрд грн", - рассказал Ярмак.

По словам и.о. директора Украэроруха, в 2013 году на полеты из Европы в страны Юго-Восточной Азии приходилось 65% транзита предприятия. Транзитные полеты проводились, в основном, в Симферопольском FIR-e (Flight Information Region).

"После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марте 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки ушли южнее к берегам Турции", - пояснил он.

Сейчас транзитные потоки составляют чуть более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний. Это преимущественно транзит с юга на север и наоборот.

Сейчас предприятие работает над увеличением транзита, открыты четыре трассы над Черным морем. В 2015 году EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) одобрила эти трассы, а в октябре 2018 года FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) признало их безопасными.

Сейчас по этим трассам проходит около 70 рейсов в сутки. Ими пользуются МАУ, Georgian Airways, Air Arabia, Windrose, SkyUp Airlines, Air Moldova, Travel Service Airlines (Чехия) и другие авиаперевозчики.

Предприятие планирует открывать новые трассы в рамках этого района полетной информации (FIR).

"Они позволят авиакомпаниям более гибко планировать выполнение полетов, выбирать оптимальные маршруты, сокращать время полета и использовать меньше топлива", - уверен Ярмак.

Тем не менее, он считает глобальное восстановление транзитного потенциала Украины вопросом скорее политическим.

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся псевдореферендум о статусе Крыма. Мировое сообщество не признало его результаты, а президент России Владимир Путин через два дня объявил о так называемом "присоединении" украинского полуострова к РФ.

Аннексия Крыма нанесла ущерб ряду украинских предприятий, вынужденных уйти с полуострова. Оставшиеся активы оккупанты "национализировали", не возместив владельцам ущерб.

В 2014 году убыток "Ощадбанка" из-за аннексии Крыма составил 8,6 млрд грн. Позже государственный банк обращался с иском к РФ о возмещении 15 миллиардов гривень укбытков.

23 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $ 1,31 с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Министерство юстиции РФ оспорило решение международного арбитража. В "Ощадбанке" заявляли о том, что долг РФ по иску о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $ 97 тысяч.

По материалам: Новое время 

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 