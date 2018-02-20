В Украине 95% местных бюджетов являются прибыльными - Госказначейство

О прибыльности местных бюджетов свидетельствует 55,4 млрд гривен, размещенных на на счетах Госказначейства местными бюджетами по состоянию на 1 января 2018 года.

Об этом во вторник, 20 февраля, во время пресс-конференции заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

Удельный вес (в пассивах Госказначейства - ред.) занимают средства местных бюджетов. Более 55 миллиардов гривен - это те средства, которые остались не использованными по состоянию на 1 января 2018 года ... 95% местных бюджетов действительно являются прибыльными, - цитирует Слюз "РБК-Украина".

По ее словам, за год остаток средств местных бюджетов на счетах Госказначейства вырос почти на 6 миллиардов гривен.

Слюз отметила, что больше всего средств на счетах Госказначейства держат Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Львовская области, а также город Киев.

Также в течение 2017 года местные бюджеты разместили на депозитных счетах государственных банков 23,9 миллиардов гривен.

По данным кабмина, в Украине за январь 2018 года поступления собственных доходов местных бюджетов выросли на 2,9 млрд гривен (23,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,4 млрд гривен.

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