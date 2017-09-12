В Украине действует запрет на приватизацию 1231 госпредприятий

В настоящее время действует запрет на приватизацию 1231 государственного предприятия

Об этом заявил на заседании Национального совета реформ первый вице- премьер, министр экономического развития Степан Кубив, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

На заседании он презентовал новые подходы к продаже активов, отражены в проекте закона "О приватизации государственного имущества". Участники Национального совета реформ выразили поддержку этому законопроекту и согласились с необходимостью приватизации.

"Ни для кого не секрет, что приватизация идет не теми темпами, как мы себе представляли. Начиная с 2015 года мы приватизировали 48 предприятий на общую сумму 3 600 000 000 грн, при том что план поступлений от приватизации в год - 17 млрд грн", - отметил Кубив.

Он пояснил, что процесс приватизации сталкивается со значительными вызовами. Так, в частности, 1231 предприятие пока запрещено к приватизации, тогда как, по мнению Кабмина и Минэкономразвития, в государственной собственности должно остаться только 378 государственных предприятий и объектов, которые выполняют функции государства.

В то же время, вице-премьер отметил несовершенство процесса приватизации.

"Посмотрим правде в глаза - у нас мало" легких "объектов для продажи, поэтому Фонд госимущества должен действовать более изощренно и профессионально. Он должен подходить к процессу привлечения частного инвестора как инвестиционные банки подходят к продаже активов", - сказал он.

По словам Кубива, представленный законопроект решает проблему на трех уровнях: он позволит сократить перечень объектов, запрещенных к приватизации; применить практики продажи активов принятые в частном секторе; и перейти к рыночному ценообразованию на госпредприятия.