В Украине есть все условия чтобы делать ежегодный прирост ВВП

Доктрина дает ответ на главные вопросы: какие предпосылки необходимо создать в национальной экономике для инновационного скачка

На неделе в рамках международного фестиваля "Книжного арсенала" была представлена стратегия "Доктрина сбалансированного развития Украины-2030".

Документ посвящен в первую очередь экономике.

Его авторы утверждают: в Украине есть все условия для того, чтобы реализовать главную цель - ежегодный прирост внутреннего валового продукта на десять процентов. В абсолютном значении - это 750, а то и 800 миллиардов долларов до 2030 года.

Доктрина дает ответ на главные вопросы: какие предпосылки необходимо создать в национальной экономике для инновационного скачка? Одними из важных путей реализации авторы документа считают детенизацию экономики, дерегулирование бизнеса, борьбу с коррупцией и либерализацию налоговой политики. В разработке стратегии принимали участие бизнесмены и ведущие экономисты.

"Это первый в Украине документ, который совместно разработали и ведущие университеты страны, это пять ведущих университетов, и Институт Академии наук, и, самое главное, это сделано совместно с большими ассоциациями, большими представительствами бизнеса с бизнес-сообществом. Это документ, который показывает, как нам из группы бедных стран перепрыгнуть, сделать украинский прорыв, украинский трамплин, прыжок к 2030 году, и быть в группе развитых стран", - отметил Сергей Тарута, народный депутат.