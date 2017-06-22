В Украине изменились правила транспортного сбора на авто

Кабинет министров Украины изменил методику определения среднерыночной стоимости легкового автомобиля для обложения его транспортным налогом (в размере 25 тысяч гривен). Данное постановление было принято на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, из формулы расчета среднерыночной стоимости был исключен корректирующий коэффициент в зависимости от пробега.

По новой методике не учитывается тип коробки передач, а цена формируется на основании марки, модели, объема цилиндров двигателя и типа топлива.

Для определения среднерыночной цены в формуле цена нового автомобиля умножается на корректирующий коэффициент с учетом срока эксплуатации авто.

С учетом корректировок, внесенных в Налоговый кодекс, объектом обложения транспортным налогом являются автомобили не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает размер 375 размеров установленной на 1 января отчетного года минимальной заработной платы.

Список автомобилей, среднерыночная стоимость которых превышает 750 минимальных заработных плат, будет размещен на с учетом данных о марке, модели, годе выпуска и типе топлива.

Если же на сайте МЭРТ будет отсутствовать информации об автомобиле, который подлежит обложению транспортным сбором, министерство по обращению ГФС или собственник авто может самостоятельно определить стоимость и разместить ее на сайте.