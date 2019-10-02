В Украине Кабмин сократил количество региональных таможен с 26 до 16

Кабинет Министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26. Об этом 2 октября в Facebook сообщил глава ГТС Максим Нефьодов.

"Следующий шаг в создании новой таможни - сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопросы аккредитации и сертификации, поэтому их "сливать" трудно очень)", - написал он.

Нефьодов добавил, что следующими шагами по реформированию таможни будут назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юридических лиц и начало перевода людей в регионах.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл замминистра экономического развития и торговли Украины Нефьодов. 5 июля 2019 года Кабмин назначил Нефьодова на этот пост, 15 июля он приступил к исполнению обязанностей.

20 августа Нефьодов сообщил, что перевод сотрудников из центрального аппарата Государственной фискальной службы в новосозданную Государственную таможенную службу Украины начнется на следующей неделе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял в эфире канала ICTV, что новая таможня должна заработать с 1 ноября.