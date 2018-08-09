Предприятия-должники задолжали работникам 323 миллиона.

В Украине лишь 12% граждан пытаются судиться за долги по зарплате. Об этом сообщает Opendatabot. На сегодня в Украине более миллиона официально зарегистрированных предприятий. При этом число должников составляет менее 1%. В Украине по количеству должников лидирует Киевская и Днепропетровская области. А по сумме долгов перед работниками - Харьковская область.

Издание приводит пример - наибольшее количество исполнительных производств проводится по ОАО "Запорожьеоблэнерго" - 3559. Это означает, что на данный момент именно такое количество рабочих ждет выплату своей зарплаты. Отличается также и сумма долга. Наибольшая - 46 млн гривен. Такую сумму должен футбольный клуб "Металлист", который сейчас находится в состоянии банкротства.

По данным Госстата, на 1 июля украинские предприятия задолжали работникам более 2,72 миллиарда гривень заработной платы. Однако в "Едином реестре должников" Минюста зарегистрировано только 878 предприятий, а общая сумма их долга по заработной плате составляет всего 323 миллиона. Это лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Госстат.

Как отмечается, в реестр должников попадает не каждое предприятие, которое имеет долг по зарплате перед своими работниками.

"В эту базу данных вносятся только те предприятия-должники, в отношении которых применяют принудительное исполнение судебных решений. Это означает, что в реестр юридических лиц-должников по зарплате попадают только те предприятия, работники которых решили "выбить" свою зарплату через суд", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, невыплата заработной платы является уголовным правонарушением, может караться штрафом, исправительными работами или лишением свободы.

Как сообщалось, ранее в правительстве озвучили регионы, где самые высокие в Украине зарплаты. В июне реальная зарплата выросла на 13%.