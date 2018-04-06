В Украине минимальная зарплата вырастет до 6,2 тысячи гривен в 2021 году

Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018- 2021 годы, передает УНН.

Так, в частности, в соответствии с прогнозом, среднегодовая минимальная заработная плата украинцев составит в 2019 году - 4 600 грн, в 2020 году - 5 400 грн, а в 2021 году - 6 200 грн (по сравнению с размером минималки по состоянию на апрель 2018 года).

"Консенсус-прогноз" - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса.