В Украине могут открыть завод Tesla - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян допускает, что в Украине могут открыть завод Tesla. Об этом он заявил в интервью порталу ELMOB.

"Я думаю, что такие проекты возможны, но они требуют огромной подготовки. В Европе идет соревнование за гигафабрику Илона Маска. Страна, которая будет иметь его заводы или связанные с ним технологии, она автоматически оказывается в топ-10 стран, занимающихся электрокарами. Мы стараемся предложить для Tesla какие-то преимущества по размещению в Украине ячейки своего производства", - сказал Омелян.

При этом он отметил, что реалистичность таких планов покажет время.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla, PayPal и SpaceX Илон Маск написал в соцсети, что готов осуществить в Украине своей проект по сохранению возобновляемой энергии.