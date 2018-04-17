В Украине на 43% увеличилось количество миллионеров

Государственная фискальная служба констатирует, что с начала декларационной кампании подали декларации 1 309 миллионеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

"Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 1 309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека", - указано в нем.

Подчеркивается, что наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн гривен, учитывается в Киеве - 615 человек (почти 47% от общего количества), Харьковской области - 106 человек, Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69 человек.

Также, по оперативным данным, по состоянию на 11 апреля 2018 года гражданами подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд гривен, что определяется на уровне аналогичного периода прошлого года.

По данным деклараций задекларировано к уплате 621,5 млн гривен, что на 81 млн гривен, или на 15% больше, чем в прошлом году.

Сумма доходов, которые получили граждане с доходами свыше 1 млн гривен, задекларирована на уровне 9,3 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов увеличилась на 3,3 млрд гривен, или на 55%.

Отмечается, что гражданами с доходами более 1 млн гривен задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц 222,4 млн гривен, к уплате военного сбора - 25,9 млн гривен.

Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларации самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн гривен, задекларирована жителем Киева.

Налоговые обязательства в сумме более 8 млн гривен задекларирована двумя жителями Харьковской области.

Также почти 54 тыс. граждан по состоянию на 11 апреля задекларировали право на налоговую скидку.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная налогоплательщиками, - 106,8 млн гривен.