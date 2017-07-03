В Украине началась онлайн-продажа билетов на поезд в Польшу

С 3 июля "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу электронных билетов на международный скоростной поезд Интерсити + No705/706 Киев - Львов - Перемышль.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

Первый такой билет был куплен сегодня в 10 часов утра.

"Через интернет билеты можно приобрести как в направлении Польши, так и обратно. Такой билет не надо обменивать в кассе, его достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне или, распечатав заранее, сразу идти к поезду", - рассказал Балчун.

Он отметил, что для реализации этого проекта была проведена значительная работа с польскими коллегами.

Хвиля

http://hvylya.net