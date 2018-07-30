В Украине назвали регионы с самой высокой средней зарплатой

В июне самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области, ее размер достиг 9774 гривен.

Об этом сообщили в Минэкономразвития и торговли Украины.

"Самая высокая средняя заработная плата по регионам в июне: Донецкая обл. - 9774 грн, Киевская обл. - 9481 грн, Днепропетровская обл. - 9065 грн", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 составила 9141 грн - в 2,5 раза больше "минималки" и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня.

"Статистика свидетельствует, что больше всего в Украине платят работникам области фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ИТ и телекоммуникаций", - сообщили в Минэкономразвития.