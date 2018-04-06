В Украине не могут модернизировать шесть КПП на границе с ЕС из-за ряда проблем - Гройсман

В Украине, несмотря на наличие средств, пока не могут модернизировать шесть контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Евросоюзом из-за ряда проблем, заявил премьер-министр во время часа вопросов к правительству.

Так, депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Хмель обратился к премьеру с просьбой взять под свой контроль выполнения соглашений софинансирования для модернизации КПП на границе с ЕС и других проектов.

"Ранее был подписан договор между правительством Украины и Польши о предоставлении кредита связанной помощи. Сейчас истекает срок заключения прямых контрактов между польскими компаниями и украинскими учреждениями, а именно: "Укравтодором", Государственной фискальной и пограничной службами на выполнение работ", - сказал Хмель, передает "Украинская правда".

По его словам, ни одно из учреждений не уложилось в сроки подписания соглашений и контракт на грани срыва. Гройсман же ответил, что пограничная инфраструктура нуждается в инвестициях.

"Могу вам сказать, что сегодня средства на достройку шести пропускных пунктов, которые находятся в разной степени готовности, есть. Но у нас есть очень много юридических проблем, которые мы не можем преодолеть, поскольку имеются задавленные историей проблемы. И мы не можем пока использовать ресурсы, ждем и ищем решение", - пояснил премьер.

Он также сообщил о том, что Государственная фискальная служба и "Укравтодор" уже подписали соответствующие контракты и пообещал проконтролировать, чтобы пограничная служба сделала то же самое.