В Украине недостаточно активов "Газпрома" для исполнения решения о взыскании средств - А.Медведев

На территории Украины недостаточно активов ПАО "Газпром" для полного исполнения решения суда о взыскании с российской компании штрафа и пени. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный исполнитель из Министерства юстиции Украины, который сопровождает исполнительное производство по "Газпрому", Александр Медведев, передает корреспондент УНН.

"Хочу отметить, что активов публичного акционерного общества "Газпром" недостаточно на территории Украины для полного исполнения решения суда", - подчеркнул А.Медведев.

Он также отметил, что направляются запросы в органы, осуществляющие регистрацию и перерегистрацию движимого и недвижимого имущества, и направляются запросы в Государственную фискальную службу по выявлению счетов публичного акционерного общества "Газпром".

Напомним, министр П.Петренко заявил, что Украина будет использовать международные инструменты правовой помощи для исполнения решения о взыскании средств с ПАО "Газпром" на территории других стран.

Как сообщал УНН, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. ПАО "Газпром" прошел все судебные инстанции, однако суды оставили без рассмотрения жалобы российской компании.

Впоследствии АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн.

В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.

"Газпром" обжаловал такое решение в Киевский апелляционный хозяйственный суд, однако 22 февраля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу российской компании, а позже такое же решение принял Высший хозяйственный суд Украины.

Добавим, 21 апреля Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с российской компании "Газпром".

1 июня 2017 года министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что в Украине уже стянуты первые средства с ПАО "Газпром" в рамках штрафа Антимонопольного комитета.