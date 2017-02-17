В Украине официально введен режим ЧП в электроэнергетике

С 17 февраля из-за блокады Донбасса введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц. "Укрэнерго" может применить график почасового отключения электроэнергии, исходя из имеющихся запасов топлива и согласования с Минэнергетики

"В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер", - сказано в распоряжении Кабмина.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" может применить график почасового отключения электроэнергии, исходя из имеющихся запасов топлива и согласования с Минэнергетики .

Кроме того, госпредприятие "Энергорынок" должно разработать график нагрузки энергосистемы с учетом требований госпредприятия "Укрэнерго" по составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний.

Энергоатом должен соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, проводить техническое обслуживание оборудования атомных электростанций из- за частичных разгрузок единичных энергоблоков атомных электростанций.

Согласно постановлению, чрезвычайный режим по энергетике будет действовать месяц, то есть до 17 марта 2017 года. Но за три дня до окончания срока действия настоящего распоряжения Министерство энергетики должно проинформировать Кабинет Министров Украины о состоянии его выполнения.

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