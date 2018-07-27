В Украине осенью ожидается резкое подорожание алкоголя

В сентябре ожидается рост цен на алкоголь

Если за предыдущие полгода алкогольная продукция в среднем подорожала на 2%, то в сентябре цены вырастут сразу на 13%.

В сентябре ожидается резкий рост стоимости алкоголя в Украине. Цены поднимутся в среднем на 13%. Об этом в пятницу, 27 июля, заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, подорожание обусловлено поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь.

Дорошенко отметил, что за последние полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2%, или на 3,6 грн.

"На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л.", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что по данным официальной статистики, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев текущего года на 1-3%.

"Так, в частности, водка подорожала на 1%, пиво – на 2%, а отечественные вина – на 3%. В гривневом эквиваленте вино добавило 2 грн, пиво – 90 коп., водка – 70 коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоила 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина – 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л – 14,5 грн", - отметил Дорошенко.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Напомним, в последний раз Кабмин поднимал минимальные цены на алкоголь в августе 2017 года.