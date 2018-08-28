В Украине открыли данные о регистрации транспортных средств

Впервые в Украине Главный сервисный центр МВД обнародовал открытые данные о регистрации транспортных средств на национальном портале data.gov.ua.

На основе открытых данных Единого государственного реестра МВД создан онлайн сервис о первой регистрации авто, предоставляющий возможность каждому гражданину самостоятельно получить информацию о авторынок в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Главный сервисный центр МВД открыл данные о регистрации транспортных средств в Украине - отныне возможно исследовать реальное состояние украинского авторынка по онлайн-сервису texty.org.ua/cars. Доступ к информации - залог доверия к государственным институтам", - подчеркнул Арсен Аваков.

По его словам, впервые транспортное средство попадает в данный реестр после приобретения и регистрации владельцем в территориальном сервисном центре МВД. Далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника, номерного знака, осуществления переоборудования и тому подобное. Сервис на основе открытых данных не содержит конфиденциальной информации, но при этом предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто. Благодаря сервису можно сравнивать данные о регистрации транспортных средств за регионом, датой выпуска, маркой, моделью, объемом двигателя, типом топлива и цветом.

Реализация такого проекта стала возможной при содействии Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS.

Сервис на основе открытых данных поможет понять тенденции автомобильного рынка в Украине, предложить государству новые способы использования таких открытых данных для повышения доступности услуг в этой сфере, или же выделить интересные факты. Кроме данных о регистрации легковых автомобилей, проект охватывает данные относительно регистрации транспортных средств других категорий, в частности, автобусов и микроавтобусов.

Также сервис будет полезен потребителям для мониторинга автомобильного рынка и получения достоверной информации о самые популярные марки и модели авто.

Бизнес сможет больше узнать о потребительском поведении и предпочтения граждан - в частности, какие автомобили покупают жители разных регионов, как влияет цвет авто на его популярность и тому подобное.