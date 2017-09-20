В Украине отменили ГОСТы

Кабинет министров Украины отменил обязательное применение национальных стандартов.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает obozrevatel.com.

Правительство приняло постановление, которым внесло изменения в некоторые законодательные акты Украины, чтобы согласовать их с законом "О стандартизации".

"Положения Закона устанавливают добровольность применения национальных стандартов, отменяют необходимость согласования проектов национальных стандартов с государственными органами, отменяют отраслевую стандартизацию", - сказано в документе.

В министерстве подчеркивают, что добровольное применение стандартов соответствует требованиям в торговле Всемирной торговой организации, а также европейским принципам стандартизации.

В МЭРТ добавили, что принятие этого постановления позволит устранить несогласованности отдельных норм некоторых законодательных актов и будет способствовать приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными и европейскими нормами и правилами.