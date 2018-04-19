В Украине отсутствуют возможности для повышения минималки - МВФ

По мнению постоянного представителя МВФ в Украине, сейчас отсутствуют экономические возможности для повышения минимальной зарплаты

В Украине отсутствуют возможности для увеличения расходов государственного бюджета. Такое мнение высказал представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, пишет ЭП.



"Восстановление фискальной дисциплины в 2016-17 годах и постепенное сокращение госдолга были существенными достижениями в контексте программы реформ, поддерживаемых МВФ", - сказал Люнгман.



По его словам, важно придерживаться этих основных правил и в дальнейшем, поскольку все еще значительный государственный долг остается существенным фактором уязвимости.



"Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году", - добавил представитель МВФ.



Ранее вице-премьер министр Украины Павел Розенко сообщил, что минимальную заработную плату, возможно, повысят до 4100 грн, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.



До этого премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в 2018 году минимальная зарплата может вырасти на 500 грн, до 4200 грн.

По прогнозам Минэкономразвития, к 2021 году в Украине минимальная зарплата может вырасти до 6200 грн.