В Украине планируют построить космодром

В Украине собираются построить космодром. Об этом сообщил глава компании Space Logistics Дмитрий Легеза.

"Основная задача, которую мы перед собой поставили - построить космодром на территории Украины. Для этого мы на протяжении первых трех-четырех месяцев ходили по разным организациям, заводам, чтобы официально сделать анализ возможности такого строительства", - заявил Легеза, пишет LIGA.net.

По словам управляющего партнера Space Logistics Татьяны Люльки, стартовая цена такого проекта начинается от $50 млн.

Для постройки космодрома в Space Logistics выбрали место в Херсонской области.

Ранее космическая корпорация SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде с грузом 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса.

Недавно в SpaceX повредили капсулу для экипажа во время испытания парашютной системы Crew Dragon. Один из парашютов во время теста специально "не раскрылся", и три остальных не смогли в нужной степени замедлить падение капсулы для экипажа. До этого капсула космического корабля Crew Dragon компании SpaceX была разрушена при неудачных испытаниях двигателей 20 апреля.

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