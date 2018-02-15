В Украине планируют создать единый билет для путешествий автобусом, поездом и самолетом

В 2018 году Министерство инфраструктуры планирует запустить сквозной билет для путешествий автобусом, поездом и самолетом. Об этом заявил министр ведомства Владимир Омелян в эфире телеканала "Громадське".

Отмечается, что с целью недопущения каких-либо махинаций будет использоваться технология блокчейна.

"Наша конечная цель - чтобы вы на своем телефоне могли открыть приложение, которое определит вашу геолокацию, и ввести точку назначения, например, Киев или Вена. И программа показала вам маршруты несколькими транспортами", - говорит Омелян.

Для запуска такого приложения также собираются создать единый реестр перевозчиков, к которому могут присоединиться различные компании.

Украинцев предупредили - нужно готовиться к росту цен на железнодорожные билеты уже весной 2018 года. А еще одно повышение стоимости проезда ждет нас чуть позже. Железнодорожники оправдываются, мол, повышать цены вынуждены - и топливо дорогое, и вагоны и пути ремонтировать дорого. Если рост цен - неизбежен, следует знать о нескольких полезных лайфхаках, которые помогут сэкономить ваши деньги во время путешествий по железной дороге.

Напомним, украинцев предупредили, что следует готовиться к весеннему росту цен на железнодорожные билеты. Стоимость может вырасти уже с 1 апреля. В "Укрзализныце" сообщили, что в течение 2018 года цены будут повышать дважды и оба раза на 10-12% - весной и осенью.