В Украине подорожала холодная вода: тарифы по регионам

С 12 мая для жителей некоторых городов Украины холодная вода подорожала на 14,7%. Теперь цена за один кубометр будет составлять 15 гривен 79 копеек.

Ранее люди платили 13,77 гривен за кубометр, сообщает Урядовий кур'єр.

Повышение тарифа коснулось Киева, Львова, Ровно, Днипра, Хмельницкого, Каменца-Подольского, Павлограда, Лисичанска, Коломыи.

Также изменения тарифа почувствуют и жители городов Киевской области - Вишневого (15,13 грн) , Ирпеня (16,4) и Боярки (25,25 грн).

Уже в июни люди получат платежки с обновленными ценами.

Обновленные цены можно увидеть на инфографике:

Напомним, что в последний раз подорожание холодной воды было в августе прошлого года. Тогда тарифы подняли на 30%.