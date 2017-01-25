В Украине подорожали хлеб и крупа

С начала года в Украине повысились цены на хлеб. По данным Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, цены выросли в пределах 1-1,8%. Об этом рассказал генеральный директор ассоциации Алексей Дорошенко, пишут Українські Новини.

Дорошенко сообщил, что цена пшеничного хлеба возросла на 1% (или на 0,11 гривен) до 11 гривен/кг, ржаного хлеба - на 1,8% (или на 0,2 гривны) до 10,8 гривен/кг.

В то же время, по его словам, из-за повышения цен на зерно с начала года также подорожали макароны - на 1,4% (или на 0,13 гривен) до 9,70 гривен/кг.

Кроме того, с начала года зафиксирован рост цен на гречку на 2,7% (или на 0,5 гривен) до 29,15 гривен/кг, рис - на 1,3% (или на 0,25 гривен) до 16,55 гривен/кг.

Подорожали также сахар (на 0,2 гривны до 15,0 гривен/кг) и подсолнечное масло - на 0,34 гривны до 32,45 гривен/л.

Как сообщал MIGnews.com.uа, политический эксперт Руслан Кухарчук заявляет, что основательным поводом для рынка поднять цены на товары и услуги на 5- 25% стало повышение минимальной зарплаты до уровня 3200 гривен.