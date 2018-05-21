В Украине подорожают молоко и хлеб

В понедельник, 21 мая, в Украине дорожают некоторые социальные продукты питания. Об этом сообщает Госстатистики.

В апреле, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в Украине выросла на 0,7% - до 15,07 грн за литр продукта.

Хлеб в среднем подорожал на 0,7%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).

Среди всех видов мяса подорожала только свинина - на 5,6% - до 69,3 грн за 1 кг.

В то же время, говядина подешевела на 0,3%, курятина - на 0,08%.

Отмечается, что по итогам апреля свинина стала самым дорогим мясом по сравнению с курятиной и говядиной. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг свинины в среднем по 69,3 грн, 1 кг говядины - по 68,7 грн, 1 кг курятины - по 42,4 грн.

В то же время, напомним, большинство украинских продуктов в разы дешевле, польских аналогов.

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