В Украине подсчитали среднюю пенсию после повышения Экономика Пенсионный фонд указал средний размер пенсии в стране по состоянию на 1 марта

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн. Об этом сообщается 12 марта на странице Пенсионного фонда (ПФ) в Facebook.

На опубликованной инфографике напоминается, что по состоянию на 1 января этого года средний размер пенсии в стране составлял 2542 грн. Таким образом, после повышения пенсий он вырос на 491 грн.

По данным Фонда, 22% пенсионеров получили повышение пенсии на 100 грн, 28% - от 100,01 грн до 400 грн, 9% - от 400,01 грн до 500 грн, еще 9% - от 500,01 грн до 700 грн, 5% - от 700,01 грн до 1000 грн и 27% - свыше 1000 грн.

Инфографика: Пенсионный фонд Украины / Facebook

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий: ее размер повысился для 8,97 млн пенсионеров.

Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, - 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн (40% от минимальной зарплаты 4173 грн), выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн - по 1205,09 грн в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Выплата указанных пенсий проводится, начиная с 4 марта.

Почти 800 тыс. пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 гривен: