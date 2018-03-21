В Украине подсчитали стоимость пасхальной корзины: накрыть стол станет дороже на 34%

Цены на продукты, которые входят в "пасхальную корзину" выросли на 34% по сравнению с 2017 годом. Теперь ориентировочная стоимость набора продуктов для наполнения праздничной корзины составляет 506 гривен. На стоимость корзины продуктов влияет не только праздник, но и погодные условия.

Такое заявление сделали в пресс-службе Института аграрной политики. Директор ИАП Игорь Лупенко отметил, что в этом году привычный набор продуктов для приготовления праздничных блюд к Пасхе и наполнения корзины выросли в цене. В частности, пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 грн - то есть на треть (+ 34,2%) - дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 грн.

Только стоимость выпечки пасок и куличей дома будет стартовать от 80 гривен за 1 килограмм. В магазинах и супермаркетах выпечка будет стоить еще дороже, так как стоимость напрямую зависит от ингредиентов и украшения. Причиной подорожания Лупенко называет рост стоимости пасхи обусловлен подорожанием молока, сливочного масла, яиц и изюма и увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.

Самыми дорогими элементами праздничной корзины будут мясо и колбасы. В ИАП привели примерные цены на основные продукты: домашняя колбаса (0,5 килограмма) - 102 грн (190-216 грн/кг) и буженина (0,5 килограмма) - 94 грн из расчета 177-200 грн/кг.

Также подорожание коснулось и других продуктов. По сравнению с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы - на 41,7%. Сало (0,5 килограмма) обойдется в 35 гривен из расчета 63-105 гривень за 1 килограмм. По словам директора института, среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр - 118-157 грн/кг и сливочное масло - 111-173 грн/кг.

Самыми доступными продуктами будут яйца, их цена не превышает 27-30 грн за десяток, хотя и она изменилась в течение последних месяцев. Если наполнять корзину второстепенными продуктами, такими, как красное вино, помидоры, огурцы, яблоки, то ее стоимость вырастет до 660 гривен. Это на 29% или на 140 грн больше, чем в 2017 году.