В Украине полностью открыли единый реестр предпринимателей

Министерство юстиции Украины открыло единый реестр предпринимателей в полном объеме, сообщила пресс-служба онлайн-платформы OpenDataBot.

"Теперь украинцы смогут отслеживать изменения по ряду новых параметров: номеру регистрации физлица-предпринимателя (ФОП), подписантам, филиалам. Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФОП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наличие номера регистрации ФОП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных.

В качестве примера приводится Государственная налоговая служба, которая сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговом статусе и при этом сохранить персональные данные предпринимателей.

"Отныне Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", - цитирует пресс-служба основателя OpenDataBot Алексея Иванкина.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Как сообщал УНИАН, электронная онлайн-платформа OpenDataBot запустила новый сервис бесплатной сдачи налоговых отчетов для физлиц-предпринимателей.

Ранее Кабинет министров Украины совместно с платформой OpenDataBot запустили новый сервис для онлайн-мониторинга изменений в госкомпаниях.

Справка УНИАН. OpenDataBot - платформа для работы с государственными открытыми данными. Компания собирает, объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны.

Сервис работает в популярных мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber - и позволяет получить актуальную информацию о компании.