В Украине построят два завода по производству картофеля фри

Компании Овощная группа и Аделаида построят заводы по производству картофеля фри в Черниговской и Житомирской областях

В 2019 г. два производителя картофеля - ООО Овощная группа и ФХ Аделаида - планируют построить заводы по производству картофеля фри. Об этом, как сообщает УкрАгроКонсалт, заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Она отметила, что Овощная группа уже заключила контракт на поставку произведенной продукции в Израиль.

Руженкова добавила, что в 2018 г. году компания планирует провести сертификацию своих производственных площадей, которые расположены в Черниговской области. Одновременно с этим производитель будет строить новый завод. К настоящему времени предприятие провело сортоиспытание, прошло соответствующий финансовый аудит и осуществляет поиск способов получения внешнего кредита.

Фермерское хозяйство Аделаида, в свою очередь, собирается построить завод по производству картофеля фри в Житомирской области. Данное хозяйство планирует ориентировать свою систему сбыта на внутренний рынок.

Сейчас компания выбирает производственную линию. Строительство завода будет финансировать за счет собственных средств.

Овощная группа выращивает картофель в Черниговской области, Аделаида - в Херсонской и Житомирской областях.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. экспорт картофеля из Украины вырос в 3,5 раза.