В Украине построят новый аэропорт

Министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о планах правительства по строительству нового аэропорта в Хусте или Мукачево.

По словам В. Омеляна, министерство делает ставку на аэропорт в Ужгороде. Однако имеются еще некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений.

Глава министерства уточнил, что все формальные процедуры планируется завершить в первом полугодии 2018 года. Он также надеется, что в этом году будет смонтировано все необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения.

Министр инфраструктуры добавил, что воздушная гавань будет готова к приему самолетов и обслуживанию пассажиров до зимней навигации, которая начинается в конце октября.

Владимир Омелян уже посетил потенциальные места, где может быть расположен новый аэропорт.

Министерство инфраструктуры Украины ранее заявляло о намерениях до 2020 года построить международный аэропорт "Белая Церковь".

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