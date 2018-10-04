В Украине построят целый комплекс солнечных электростанций

Компания Supreme Business Group планирует стать инвестором строительства солнечных электростанций в Украине. В настоящее время компания, которая начала свою деятельность в 2015 году, уже условно зарезервировала для Украины от $3-5 млн инвестиций для запуска первой из 20 очередей солнечных электростанций мощностью 5МВт.

Как сообщает KP.ua, планируется поэтапно построить комплекс станций совокупной мощностью 1 ГВт. Для реализации проекта компания запросила первые 10 га земли. Общая площадь солнечных электростанций по плану развития составит порядка 2 тыс. га.

Основные партнеры компании - профессионалы солнечной энергетики из Турции, Великобритании, Испании и Германии. Также представитель компании в Украине заявил, что в результате такого сотрудничества, Supreme Business Group, LP продемонстрирует местным предприятиям как получить выгоду из чистой солнечной энергии, а уже в ближайшем будущем сгладить рост затрат на электроэнергию для украинских потребителей, компенсируя пиковое дневное потребление.

На территории бывшего Яворивского химзавода во Львовской области завершили первую очередь крупнейшей солнечной электростанции Западной Украины - "Яворов-1" на 230 тыс. солнечных панелей. Строительство солнечной электростанции было начато в марте 2018 года. Первую очередь завершено, и в ноябре 2018 года электростанция должна заработать.Завершение всех работ и полное введение в эксплуатацию запланировано на осень 2019 года.

