В Украине появилось еще два индустриальных парка: там могут создать до 5 тыс. рабочих мест

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало индустриальный парк "Белая Церковь" в Киевской области и "Александрия" в Кировоградской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, площадь земельного участка ИП "Белая Церковь", которая находится в частной собственности инициатора создания, составляет 24,1 га, заявленный срок функционирования - 50 лет, по предварительным расчетам на территории индустриального парка может быть создано до 3000 новых рабочих мест.

Площадь парка "Александрия" составляет 24,4 га - совокупность земельных участков, находящихся в собственности инициатора, заявленный срок функционирования - 49 лет, на территории индустриального парка может быть создано до 1330 новых рабочих мест.