В Украине появится отечественный лоукост, - Омелян

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины предлагает создать в Украине свою лоукост-авиакомпанию. Планируется, что Украине с этим помогут иностранные инвесторы. Об этом Омелян рассказал журналистам, передает канал новостей "24".

Министр отметил, что Украина открывает небо для бюджетных авиакомпаний, однако, по его словам, существует противодействие со стороны украинского монополиста.

"Переломить ситуацию позволит создание новой авиакомпании в сегменте лоукост. Надеюсь, зарегистрируем ее осенью. Это частные инвестиции: 51% - Украина, 49% - иностранцы. Структура должна быть такой, поскольку только компании с украинской регистрацией могут выполнять внутренние рейсы", - рассказал Омелян.

Напомним, раньше министр инфраструктуры заявил о том, что в этом году на украинский рынок может выйти еще 2 лоукоста.