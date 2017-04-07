В Украине растет спрос на подержанные авто

В марте на украинском рынке было зарегистрировано 3 944 легковых автомобиля с пробегом, ввезенных из-за границы. Таким образом, общий объем первичного рынка легковых автомобилей достиг отметки в 11 тыс 222 автомобиля, а доля бывших в эксплуатации авто на нем составила 35 %, что на 20% больше чем год назад. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

По оценкам ассоциации, по сравнению с результатом марта прошлого года рынок импортированных автомобилей с пробегом вырос в 4,5 раза, а к итогам предыдущего месяца он прибавил 30%.

Наиболее популярными марками в импорте подержанных легковушек остаются автомобили Renault (834 шт), Volkswagen (715 шт), Skoda (502 шт), Opel (360 шт), Nissan (174 шт).

Всего за первый квартал украинскую регистрацию получили 9 тыс 156 бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в марте 2017 года на украинских заводах было произведено 687 автотранспортных средств, что на 125% больше результата прошлогоднего марта и на 90% превысило показатель февраля этого года.