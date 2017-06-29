В Украине развернули масштабные аферы со смарт-квартирами

Украинцам вовсю продают нежилую недвижимость под видом смарт-квартир.

Подобный формат жилья пришел в нашу страну несколько лет назад, на волне снижения доходов граждан и моды на компактные квартиры.

"Сейчас доля смарт-квартир среди строящихся объектов первичного рынка не превышает 5-7%, доля спроса на подобное жилье оценивается до 10%. Приобрести смарт-квартиру в Киеве можно по цене от $10 до 27 тыс., средняя стоимость за квадратный метр - порядка 17-20 тыс. грн.", - рассказала аналитик Марина Гуревич.

Но из-за того, что по строительным нормам, жилая квартира не может быть по площади меньше 30 кв. м., документально смарт-объекты оформляются как апартаменты или квартиры-студии, хотя подобной терминологии в законодательстве нет.

Есть случаи продажи квартир, юридически являющихся коммерческой недвижимостью. Это значит, что прописаться в них нереально, а коммуналку будут считать по более высоким тарифам, чем для обычного жилья (как для офисов).

Покупая смарт-квартиру, нужно действовать по схеме, что и с обычным жильем: необходимо убедиться в законности строительства (изучить разрешения); проверить документы на землю (наличие прав собственности либо права пользования земельным участком, оформленное на заказчика строительства); проверить надежность застройщика (отсутствие судебных споров, регистрационные данные о наличие данных о ликвидации и т.д.); проверить документы, которые оформляет застройщик при купле-продаже квартиры: могут ли они гарантировать права покупателя на объект недвижимости и дальнейшее право на регистрацию права собственности.

По материалам УБР

