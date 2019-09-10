В Украине с 1 октября монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитаться

Монеты можно будет бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет

Украинские монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежными средствами с 1 октября 2019 года. Их не будут принимать в банковских учреждениях и магазинах. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Данные монеты можно будет бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет: до 30 сентября 2020 - во всех банках, а до 30 сентября 2022 года в отделениях Нацбанка, Ощадбанка, ПриватБанка и "Райффайзенбанка Аваль".

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые попадут в банки, не будут возвращаться в оборот, и постепенно их будет становиться все меньше", - отметили в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что Нацбанк анонсировал выпуск 5-гривневых монет.