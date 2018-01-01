В Украине с 1 января повышаются акцизы на сигареты

Стоимость акцизов на табачные изделия в Украине в 2018 году повысится почти на 30%.

За соответствующие изменения в Налоговый кодекс 8 декабря 2016 года проголосовала Верховная Рада Украины.

В частности, документ предусматривает постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий, а именно в 2018 году - на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%).

В последующие годы предусмотрено повышение на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук.

Авторы закона ожидают, что нововведение принесет украинскому бюджету только в 2018 году 12,46 млрд грн.