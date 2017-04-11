В Украине с начала апреля остановила работу четвертая ТЭС

11 апреля 2017 г. остановлена работа Криворожской ТЭС, входящей в холдинг ДТЭКбизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля Криворожская ТЭС не получает топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля", - сказано в сообщении.

На складе Криворожской ТЭС остается около 30 тыс. т угля - обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

В случае необходимости ТЭС сможет в любой момент включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС.

"Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. Цена на импорт в два раза выше цены на украинский уголь ($110- 115/т). При этом долг ГП Энергорынок перед Криворожской ТЭС на 1 марта составил 463 млн грн, - заявил директор Криворожской ТЭС Виталий Питько. - В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае".

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за необходимости экономить уголь в Украине остановили работу Трипольская и Змиевская ТЭС, входящие в государственное ПАО Центрэнерго, и Приднепровская ТЭС, входящая в ДТЭК.