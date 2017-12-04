В Украине с Нового года дешевеет растаможка авто

Минэкономразвития опубликовало таблицу, которая регламентирует уровень ставок ввозной пошлины Украины, то есть растаможка автомобилей.

Эти нормы будут применяться в 2018 году до импорта товаров из Европейского союза, в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, сообщает портал Толстая политика.

Для легковых автомобилей Соглашением предусмотрен переходный период длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины постепенно будут снижаться до нуля.

Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) - 0% от таможенной стоимости.

Для новых автомобилей из других стран действует более высокая пошлина (обычно 10%) от таможенной стоимости машины. Кроме пошлины, при растаможивании легкового автомобиля нужно заплатить акциз (зависит от объема двигателя) и НДС (20%). Об этом сообщает УНИАН.