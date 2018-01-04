В Украине цены на сигареты повысятся на 4-5 гривен

В 2018 году в Украине повысится стоимость сигарет на 4-5 гривен. Об этом рассказали собственники табачных компаний, сообщает УП, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет увеличится на 4-5 грн", - заявил начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

"Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты", - сказал он.

Менеджер по вопросам фискального регулирования компании "JTI Украина" Андрей Фита позитивно оценивает принятие парламентом изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства.

По словам Фиты, в принятом законе учтены обязательства Украины повысить минимальную ставку акциза на сигареты до европейских показателей - EUR90 за 1000 штук.

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