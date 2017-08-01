В Украине уже месяц не работают схемы по обналичиванию средств

Государственнаяфискальная служба Украины полностью прекратила деятельность тысяч посредников, которые ранее предлагали предприятиям услуги по обналичиванию средств с помощью махинаций с НДС. Об этом пишет "Деловая столица".

"У многих столичных предприятий, которые выплачивали своим сотрудникам зарплату "в конвертах", в августе возникнут проблемы с выплатами.

Скопившуюся на счетах прибыль некуда девать - владельцы бизнеса жалуются, что привычные каналы покупки кэша закрылись. "Моя бухгалтер предлагает большую часть зарплаты начинать платить в белую, пока другого выхода не видим", - пояснил один из владельцев рекламного агентства. Кроме того, приходится официально оформлять людей в штат, иначе ГФС блокирует налоговые накладные компании...Эпоха обнала, существовавшая столько, сколько работает бизнес в Украине, похоже, подошла к концу", - сообщает издание.

Теневой рынок обнальных операций закрылся после того, как 3 июля 2017 года налоговиками была запущена автоматическая система блокировки рисковых накладных. По самым скромным оценкам, ГФС перенаправила с "черного рынка" в госбюджет минимум 1,5 млрд грн.

Опрошенные "Деловой столицей" крупнейшие украинские бизнес-ассоциации признают, что у них нет фактов, которые бы указывали, что систему можно обойти.

"Я лично таких фактов не знаю, пока не понимаю, как, условно, можно "договориться". Сигналов или фактов о том, что есть какие-то злоупотребления, у нас пока нет. Во всяком случае, в системе наших членов мы об этом не знаем и не слышали", - заявляет генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

По мнению экспертов, абсолютно нескрываемое желание дискредитировать систему со стороны определенных сил связано лишь с потерей огромных финансовых потоков.

"Ликвидация схем с фиктивным НДС сильно уменьшает прибыли и бьет по бизнесу тех, кто действительно пользовался такими схемами. Понятно, что многие люди будут недовольны системой. Будут говорить, что она работает не так, плохо", - заявляет исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

"Пояснить информационную атаку на систему можно банально. В режиме офф- рекордз в бизнес-среде говорят о попытке сколачивания "коалиции" с последующим выходом на руководство страны, чтобы под предлогом массового возмущения бизнеса требовать остановки системы. Увы, единичные сложности с регистрацией накладных на ряде предприятий несопоставимы с эффектом, который уже дала система. И все попытки раздуть несуществующую проблему до уровня глобальной - шиты уж слишком белыми нитками", - резюмирует издание.

По информации Государственной фискальной службы Украины, с 3 по 25 июля система мониторинга оценки рисков (СМКОР) при регистрации налоговых накладных зарегистрировала 13,7 млн налоговых накладных/расчетов корректировки. Как отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, было заблокировано лишь 0,97% от общего количества зарегистрированных документов.