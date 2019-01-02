В Украине валюту можно менять через терминалы и банкоматы

С 1 января уже текущего года вступили в силу новые нормы по обмену валют: теперь это можно сделать не только в пунктах обмена или банковских отделениях, но и с помощью банкоматов и терминалов. Национальный банк продолжает проводить либерализацию валютного рынка, согласно которой внедряются дополнительные инструменты по обмену инвалюты.

"После того, как будет доработано программное обеспечение, украинцы смогут не только продавать, но и покупать иностранную валюту с помощью терминалов/банкоматов", - говорится в сообщении пресс-центра главного финансового регулятора.

Если осуществляется обмен на сумму до 150 тыс. грн, нет необходимости указывать личные данные.

До наступления кризиса 2014 года валютно-обменные операции можно было даже совершать с помощью цифрового банкинга, некоторые банки имели такую функцию в своем банкинге. После внедрения ограничений со стороны НБУ функция обмена была закрыта.

Финансовый обзор

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