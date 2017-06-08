В Украине вне банков наличными находится около 300 млрд грн

Около 300 млрд. грн. наличными находятся вне банковской системы Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий, - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вне банковской системы сегодня находятся наличные на сумму около 300 млрд. грн... Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику", - сказал Смолий.

По его словам, для внедрения безналичных расчетов (сashless economy) парламент должен принять ряд законопроектов: No5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств", No4117 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно либерализации наличных расчетов", No4658 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выдачи/приема наличных средств и упрощения администрирования при использовании регистраторов расчетных операций".