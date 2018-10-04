В Украине вступил в силу закон о "едином окне" на таможне

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон об оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательном внедрении механизма "единого окна" на таможне.

Документ опубликовали 3 октября в официальном парламентском издании "Голос Украины", а в соответствии с положениями закона он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

В частности, закон упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. Госорганы, выдавшие разрешительные документы на таможенное оформление, отныне обязаны представить их в электронном виде в государственную информационную систему "Единое окно международной торговли". Речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контролерах. В свою очередь, органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если в соответствии с законом они должны быть в системе "единое окно".

Кроме того, на таможне убрали радиологический контроль, который осуществляли экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и в течение двух часов будут решать, пропустить их или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и также в течение двух часов решить, пускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование /взятие проб / дополнительную обработку.

Данные о любых принятых относительно товара решения вносят в информационную систему "единое окно".

Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСУР) является составной единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров.

При временном вывозе из Украины культурных ценностей надо будет предоставить документы о праве на это.

В то же время предполагается установить более высокие зарплаты программистам спецподразделения Государственной фискальной службы, в расчете по состоянию на 2018 год: ведущему специалисту - 35 тысяч гривень, главному специалисту - 38,7 тысячи гривень, заместителю руководителя - 42 тысячи гривень, руководителю подразделения - 44 тысячи гривень.

Документ имплементирует в украинское законодательство часть положений Конвенции о совместном режиме транзита NCTS.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада приняла закон по оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательному внедрению механизма "единого окна" на таможне. Закон имплементирует необходимые законодательные изменения для развития механизма "единого окна". В частности, этим законом даются основания контролерам, санитарам, фитосанитарам, радиологическому контролю совместно с таможней проводить контроль в электронной форме.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко не подписал закон и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

6 сентября Рада повторно приняла закон с предложениями президента Украины Петра Порошенко.