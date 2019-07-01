В Украине вступил в силу запрет на импорт российских транспортных средств

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украину запрещается ввоз транспортных средств из России.

Такое эмбарго предусматривает постановление, которым Кабмин расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.

"Для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле", - отметили в Государственной фискальной службе (ГФС).

В 43-й статье Таможенного кодекса указано, что документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются: сертификат о происхождении товара; заверенная декларация о происхождении товара; сертификат о региональном наименовании товара.

При этом страна происхождения товара декларируется при представлении исключительно оригиналов документов. Но в случае утраты сертификата о происхождении товара принимается его официально заверенный дубликат.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально эмбарго на российские товары было введено с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" - это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания. Об этом сообщает Сегодня.ua.